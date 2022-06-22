Российского чиновника осудили на пять лет условно за взятки

Суд приговорил к 5 годам условно экс-замглавы района Алтайского края за взятки

Суд Алтайского края приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего первого заместителя главы администрации Первомайского района за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по статье 290 («Получение должностным лицом взятки в крупном размере») Уголовного кодекса (УК) РФ. Ему назначен испытательный срок на три года и штраф два миллиона рублей. Также экс-чиновнику в течение трех лет запретили занимать должности в местных органах самоуправления.

По данным ведомства, с 2020 по 2021 год мужчина получил взятку в размере 400 тысяч рублей. Взамен он пообещал директору местной компании содействие в заключении договора на поставку оборудования для предприятия «Первомайские коммунальные системы». Фигурант дела полностью признал свою вину и раскаялся.

Преступление выявили оперативные сотрудники ФСБ.