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Бывшую члена правления российского банка забили до смерти в Подмосковье

В Домодедово найдена убитой экс-член правления «Русский банк развития» 51-летняя Портных

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Под Домодедово найдена мертвой в своем доме 51-летняя Илона Портных — бывшая член правления банка «Русский банк развития» и советник его председателя. Об этом в среду, 22 июня, сообщает «КП».

По данным издания, в деревне Кутузово оперативники обнаружили женщину убитой. Ее жестоко избили — на лице и теле имелись множественные кровоподтеки и гематомы. Судмедэксперты установили, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что Портных забил до смерти ее 54-летний супруг — он задержан по подозрению в совершении преступления.

Портных была адвокатом, а с 1999 года занимала высокие должности в банковской сфере.

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Екатерина Власова
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