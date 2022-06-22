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Российских учителей отправят в Донбасс

Новосибирское Минобразования сообщило об отправке педагогов в командировки в Донбасс

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российских учителей, желающих преподавать на освобожденных территориях Украины, отправят в командировку в Донбасс и другие регионы. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на Министерство образования Новосибирска.

В ведомстве заявили о завершении приема заявок от педагогов, «желающих войти в число прикомандированных на территории, освобожденные ВС РФ». Для отправки набирали не только педагогов, но и методологов системы образования.

Делегация Новосибирской области сформирована, заявили в региональном министерстве. Однако там не уточнили, каким образом будет оплачиваться работа учителей на местах командировки. Запрос на командировки педагогов был сформирован министерством просвещения.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддержку жителей Донбасса нужно обеспечивать исходя из гуманитарных соображений. Кроме того, Путин предложил подумать о создании методических центров поддержки и развития талантов у детей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ
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Варвара Кошечкина
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