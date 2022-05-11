Путин высказался о поддержке Россией жителей Донбасса

Путин заявил, что позиция России по поддержке Донбасса не устраивает многих

Принципиальная позиция о поддержке Россией жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) многих не устраивает. Об этом на заседании попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех» в образовательном центре «Сириус» заявил президент Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Принципиальная позиция России по защите и поддержке жителей Донбасса, конечно, не устраивает многих партнеров, но это люди, которые реально сейчас в этой поддержке нуждаются», — сказал глава государства.

Он также добавил, что поддержку жителей Донбасса нужно обеспечивать исходя из гуманитарных соображений. Кроме того, Путин предложил подумать о создании методических центров поддержки и развития талантов у детей ДНР и ЛНР.

Ранее правительство России в целях предоставления разовой финансовой помощи выделило 600 миллионов рублей МЧС России для единовременных выплат беженцам с Украины и из Донбасса.