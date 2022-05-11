Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин высказался о поддержке Россией жителей Донбасса

Путин заявил, что позиция России по поддержке Донбасса не устраивает многих

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Принципиальная позиция о поддержке Россией жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) многих не устраивает. Об этом на заседании попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех» в образовательном центре «Сириус» заявил президент Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Принципиальная позиция России по защите и поддержке жителей Донбасса, конечно, не устраивает многих партнеров, но это люди, которые реально сейчас в этой поддержке нуждаются», — сказал глава государства.

Он также добавил, что поддержку жителей Донбасса нужно обеспечивать исходя из гуманитарных соображений. Кроме того, Путин предложил подумать о создании методических центров поддержки и развития талантов у детей ДНР и ЛНР.

Ранее правительство России в целях предоставления разовой финансовой помощи выделило 600 миллионов рублей МЧС России для единовременных выплат беженцам с Украины и из Донбасса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Власти Херсонской области решили просить Путина принять регион в состав России
В Минобороны предупредили о провокациях с оружием массового поражения на Украине
Полицейские задержали угрожавшего им арбалетом россиянина
Россиянам рассказали о негативном влиянии белых ночей на организм
Посол Украины раскритиковал Германию за нерешительность
Разработана превращающая свойства одного металла в другой технология
В Минобороны рассказали о зараженных туберкулезом фальшивых купюрах в ЛНР
Минобороны сообщило об экспериментах США над людьми в психбольнице под Харьковом
Следствие начало проверку родителей умершего от истощения мальчика
МИД потребовал от властей Польши извинений за нападение на российского посла
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.