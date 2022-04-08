На выплаты беженцам с Украины и из Донбасса выделили 600 миллионов рублей

Правительство России выделило 600 млн рублей МЧС для выплат беженцам с Украины и Донбасса

Правительство России выделило 600 миллионов рублей МЧС России для единовременных выплат беженцам с Украины и из Донбасса. Об этом сообщает ТАСС.

«Выделить в 2022 году МЧС России в целях предоставления разовой финансовой помощи в форме иных межбюджетных трансферов на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан России, Украины, ДНР и ЛНР, а также лиц без гражданства, проживающих на территории Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно покинувших территорию постоянного проживания и прибывших в экстренном порядке»,— говорится в распоряжении правительства.

Ранее МЧС России отправило на Украину и в народные республики Донбасса — ДНР и ЛНР — новую партию гуманитарной помощи для мирных жителей. По данным министерства, объем новой партии составил почти 1,2 тысячи тонн.