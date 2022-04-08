Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

На выплаты беженцам с Украины и из Донбасса выделили 600 миллионов рублей

Правительство России выделило 600 млн рублей МЧС для выплат беженцам с Украины и Донбасса

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Правительство России выделило 600 миллионов рублей МЧС России для единовременных выплат беженцам с Украины и из Донбасса. Об этом сообщает ТАСС.

«Выделить в 2022 году МЧС России в целях предоставления разовой финансовой помощи в форме иных межбюджетных трансферов на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан России, Украины, ДНР и ЛНР, а также лиц без гражданства, проживающих на территории Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно покинувших территорию постоянного проживания и прибывших в экстренном порядке»,— говорится в распоряжении правительства.

Ранее МЧС России отправило на Украину и в народные республики Донбасса — ДНР и ЛНР — новую партию гуманитарной помощи для мирных жителей. По данным министерства, объем новой партии составил почти 1,2 тысячи тонн.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Франция объявила о немедленном введении эмбарго на поставки угля из России
Психолог озвучила две главные причины разрушения крепких браков
«Русские хакеры» объединились в новую мощную группировку
Мужчина заблудился в лесу из-за игры на смартфоне и три дня питался ящерицами
Станцию «Луна-25» запустят в августе
В США предложили бесплатное жилье для художников
ФСБ задержала организовавших притон с подростками сутенеров
На выплаты беженцам с Украины и из Донбасса выделили 600 миллионов рублей
В ходе спецоперации заметили российский Buran
Спикер парламента Грузии отказался от поездки в Бучу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.