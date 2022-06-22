Европу призвали готовиться к полному отключению от российского газа

Глава МЭА Бироль призвал Европу готовиться к прекращению поставок российского газа

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль призвал власти Евросоюза готовиться к полному отключению от российского газа и прекращению поставок ближайшей зимой. Его слова приводит Financial Times.

«Европа должна быть готова к тому, что российский газ будет полностью отключен», — сказал Бироль в интервью газете. По его словам, Россия пытается использовать поставки газа в качестве рычагов давления на Европу в ходе спецоперации на Украине.

Экстренные меры, принятые европейскими правительствами, в том числе запуск старых угольных электростанций, от эксплуатации которых прежде решено было отказаться, являются оправданными в текущей ситуации, считает Бироль.

При этом он уверен, что увеличение угольной генерации будет временным и поможет сохранить имеющиеся запасы газа в хранилищах для использования в зимний период.

В последние месяцы поставки российского газа в Европу сократились. Отчасти это было связано с отказом некоторых стран и компаний переходить на предложенную Россией схему оплаты рублями с открытием двух счетов (в рублях и в евро) в Газпромбанке, отчасти — с неисправностью оборудования на компрессорной станции «Газпрома» «Портовая». Компания лишилась нескольких газотурбинных двигателей, отправленных на ремонт в Канаду, которая теперь отказывается возвращать их из-за санкций.