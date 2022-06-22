Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Европу призвали готовиться к полному отключению от российского газа

Глава МЭА Бироль призвал Европу готовиться к прекращению поставок российского газа

Фото: Enrique Castro-Mendivil / Reuters

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль призвал власти Евросоюза готовиться к полному отключению от российского газа и прекращению поставок ближайшей зимой. Его слова приводит Financial Times.

«Европа должна быть готова к тому, что российский газ будет полностью отключен», — сказал Бироль в интервью газете. По его словам, Россия пытается использовать поставки газа в качестве рычагов давления на Европу в ходе спецоперации на Украине.

Экстренные меры, принятые европейскими правительствами, в том числе запуск старых угольных электростанций, от эксплуатации которых прежде решено было отказаться, являются оправданными в текущей ситуации, считает Бироль.

При этом он уверен, что увеличение угольной генерации будет временным и поможет сохранить имеющиеся запасы газа в хранилищах для использования в зимний период.

В последние месяцы поставки российского газа в Европу сократились. Отчасти это было связано с отказом некоторых стран и компаний переходить на предложенную Россией схему оплаты рублями с открытием двух счетов (в рублях и в евро) в Газпромбанке, отчасти — с неисправностью оборудования на компрессорной станции «Газпрома» «Портовая». Компания лишилась нескольких газотурбинных двигателей, отправленных на ремонт в Канаду, которая теперь отказывается возвращать их из-за санкций.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Макрону и Шольцу предрекли потерю лидерства в ЕС из-за позиции по России
Возбуждено дело о реабилитации нацизма из-за комментариев россиянина в интернете
Бывшего сотрудника ФСИН осудят за получение взяток от заключенных
Европу призвали готовиться к полному отключению от российского газа
Землетрясение в Афганистане унесло жизни сотен людей
Стало известно о сложностях при поисках пропавших после атаки ВСУ в Крыму
Профессиональная травница назвала безопасное средство от стресса
Не знавшая о беременности женщина пошла в туалет и внезапно родила ребенка
Блогер показал быстрый способ починить кроссовки с помощью ножа
В России снова продлили ограничения на полеты в южные регионы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.