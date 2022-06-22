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В Белоруссии начались проблемы с дровами

Федерация профсоюзов Белоруссии сообщила о проблемах с дровами в стране

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

Жители частных домов в Белоруссии начали сообщать о проблемах с покупкой колотых дров. Очереди растягиваются на четыре месяца, а частники продают товар по значительно более высоким ценам. О проблеме сообщила Федерация профсоюзов Белоруссии.

В одном из лесхозов недалеко от Минска заявили, что раньше октября березовые дрова не привезут, но могут поставить бревна длиной по четыре метра и не из березы. На просьбу решить вопрос собеседник посоветовал посмотреть частные объявления.

В других районах страны проблему решить также не смогли, назвав ту же задержку в сроках. В частных объявлениях стоимость березовых дров доходит до 150 белорусских рублей (3,2 тысячи рублей) за кубометр, но они не всегда есть в наличии. Можно также купить пять кубометров за 450 рублей (почти 10 тысяч рублей), но тип дров не гарантирован.

В федерации пообещали разобраться с ценами на дрова для населения. Номинально она составляет 40-50 рублей за кубометр (норма на зиму — 4,9 кубометра), однако в нынешней ситуации стоимость отопления для жителей сел вырастет в три раза.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица поручила обеспечить население страны дровами в приоритетном порядке. По ее словам, такая программа необходима для сдерживания цен.

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Платон Щукин
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