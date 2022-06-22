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Россия подготовилась к большим затратам на Мариуполь

Вице-премьер Хуснуллин заявил о больших затратах России на восстановление Мариуполя

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Затраты России на восстановление Мариуполя будут достаточно большими. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Подготовка к реконструкции, по словам чиновника, уже стартовала. «Все здания уже обследованы, понимаем, что ремонтировать, а что сносить», — пояснил Хуснуллин и добавил, что в городе начали строить жилые районы и социальные объекты. При этом основные параметры мастер-плана Мариуполя должны утвердить в течение месяца.

Власти ожидают, что к 2035 году в городе будут жить порядка 500 тысяч человек. Хуснуллин отметил, что правительство изучает, как дополнительно усилить портовые мощности Мариуполя и развивать там туризм. Чиновник также подчеркнул важность быстрого запуска предприятий в городе.

Работы, в частности, захотели возобновить на предприятии «Азовсталь», где весной шли продолжительные бои. Сейчас дальнейшая судьба завода — важный вопрос, пояснил Хуснуллин. Однако власти склоняются к мнению, что производство не нужно останавливать, чтобы сохранить 12 тысяч рабочих мест.

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Нина Ташевская
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