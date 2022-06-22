IKEA начала сворачивать розничную сеть в России

«Ведомости»: IKEA уведомляет торговые центры о досрочном расторжении договоров аренды

IKEA начала уведомлять арендодателей торговых центров, в которых расположены магазины и студии, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды. О том, что сеть мебельных магазинов начала сворачивать розничную сеть в России, узнали «Ведомости» от двух источников на рынке коммерческой недвижимости.

Один из собеседников издания уточнил, что такие письма получили «почти все» торговые центры, где присутствуют магазины шведского бренда. Речь идет о расторжении в одностороннем порядке, что означает крупные штрафы для IKEA, считают оба источника.

Магазины и студии IKEA представлены в 10 торговых центрах Москвы. В одном из них подтвердили изданию получение письма. В другом сообщили, что не получали такого уведомления. Там предположили, что IKEA может сворачивать не все точки сразу или выбрать для себя приоритетные и пока оставить их.

Всего у IKEA 26 магазинов (как гипермаркетов, так и городского формата) и студий в 12 российских городах, все они приостановили работу 4 марта. Заявлений относительно закрытия розничного бизнеса IKEA до сих пор не делала, сообщив лишь, что решения по этому сегменту «остаются на паузе».

15 июня IKEA объявила о полном уходе из России. Компания решила продать четыре российских завода и сократить масштабы бизнеса в стране. Будет уменьшен штат на собственных производствах, а для всех четырех фабрик в России — в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях — начнут искать новых владельцев. Товары для дома, которые находятся сейчас на складах, распродадут сотрудникам и клиентам.

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