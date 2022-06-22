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Сокращение импорта в Россию оценили

АКРА оценила сокращение импорта в Россию в 20-30 процентов

Фото: Richa Naidu / Reuters

Снижение объема импорта товаров в Россию по итогам 2022 года в стоимостном выражении может составить 20-30 процентов, подсчитало рейтинговое агентство АКРА, чью оценку приводит РИА Новости.

Показатели импорта из отдельных стран демонстрируют особенно сильное падение, констатировали аналитики.

Ранее различные ведомства и чиновники давали собственные оценки снижения импорта в Россию из-за введенных в отношении Москвы санкций. По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, потери могут достичь 30 процентов, по расчетам Центробанка — 32,5-36,5 процента.

Запрет на импорт отдельных категорий товаров стал одной из главных составляющих введенных в отношении России ограничений. Также в пятый пакет санкций вошел запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских перевозчиков. Кроме того, доставлять грузы в Россию отказались многие транспортные компании. На этом фоне многие компании, в том числе потребительского сектора, объявили о прекращении деятельности в стране, зачастую объясняя решение логистическими сложностями.

В сложившихся условиях российское правительство приняло решение разрешить параллельный импорт — ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя. В июне соответствующий закон приняла Госдума.

Ударная волна


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Платон Щукин
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