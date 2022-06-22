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Индия собралась противостоять желанию Китая строить антиамериканский миропорядок

Bloomberg узнал о планах Индии препятствовать антиамериканским заявлениям Китая

Фото: Sylwia Bartyzel / Unsplash

На ближайшем саммите стран БРИКС Индия собирается следить за тем, чтобы все заявления были нейтральными. О таких планах индийского правительства узнало агентство Bloomberg.

Кроме того, чиновники намерены «сопротивляться» усилиям председателя Китая Си Цзиньпина использовать саммит как площадку для строительства антиамериканского миропорядка. Более того, Нью-Дели хочет затормозить попытки Пекина расширить БРИКС, предложив выработать новые критерии для принятия стран.

Саммит пройдет 23–24 июня в онлайн-формате, председательствовать будет Китай. Тема встречи — «Содействие качественному партнерству БРИКС, начало новой эры глобального развития». Помимо индийского премьера Нарендры Моди и китайского председателя там будут присутствовать бразильский президент Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса и российский лидер Владимир Путин.

Мировая история санкций


Виктория Кондратьева
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