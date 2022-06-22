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Блогерша сравнила топ бренда Ким Кардашьян с дешевым аналогом и удивилась

Блогерша сравнила топ бренда Ким Кардашьян с дешевым аналогом Shein и удивилась результату

Фото: @chisomaimee / TikTok

Блогерша сравнила топ бренд Skims, принадлежащий телезвезде Ким Кардашьян, с дешевым аналогом популярного ретейлера и удивилась результату. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

В ролике девушка держит в руках коричневый обтягивающий топ Skims, приобретенный за 46 фунтов стерлингов (три тысячи рублей). Она демонстрирует крупным планом неровно простроченные швы, а также обращает внимание на недостаточную плотность ткани, просвечивающей тело. «За такую цену я ожидала получить плотную, красивую футболку из джерси. Швы неровные, а материал просвечивает как колготки», — заявила юзерша.

Затем героиня материала примерила аналогичную вещь, купленную на сайте массмаркетового ретейлера Shein за шесть фунтов стерлингов (400 рублей). На кадрах видно, что обе футболки сидят одинаково. «Лично я считаю, что Shien имеет гораздо лучшее качество и при этом дешевле на 90 процентов», — заключила она.

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Пост блогерши стал вирусным в TikTok и набрал более 220 тысяч просмотров. Пользователи сети поблагодарили девушку за находку. «Ни за что! Я в шоке от швов на Skims», «Я купила два от Shein и ношу их чаще, чем Skims», «Эта футболка, вероятно, лучший предмет одежды, который я когда-либо покупала на Shein», — высказывались юзеры.

В марте канадская блогерша нашла дешевую замену объемному шарфу Acne Studios, который стал трендовым среди блогеров. Жительница Виктории София Хариссон регулярно делится со зрителями видео, в которых рассказывает о своих находках в универмагах и массмаркетовых магазинах, а также дает советы на тему стиля. В общей сложности публикации в аккаунте девушки набрали больше 600 тысяч лайков.

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Дарья Шляпужникова
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