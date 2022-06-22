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Историк отметил способность России избегать ошибок прошлого

Константин Могилевский: наша страна смогла избежать повторения ошибок прошлого

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В День памяти и скорби, когда Россия вспоминает отдавших свои жизни в борьбе с нацизмом в Великой Отечественной войне, очевидными становятся некоторые исторические параллели с нынешней политической ситуацией. Председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор Фонда «История Отечества» Константин Могилевский в беседе с «Лентой.ру» рассказал о некоторой схожести исторических моментов прошлого и настоящего.

«Любые исторические параллели — немного условны, но можно говорить о том, что наша страна смогла избежать повторения ошибок прошлого. Тогда было очевидно, что нацистская Германия готовилась к нападению на нашу страну. Определенные меры были приняты заблаговременно – нам удалось отодвинуть границу на Западе за счет западной Белоруссии и западной Украины, на северо-западе (Финляндия). Делалось это для того, чтобы создать буфер для дополнительной обороны в случае нападения врага. В то же время, согласно документам, Сталин до последнего не хотел верить в готовившееся нападение. В итоге вроде и готовились к войне, но к такой войне оказались не готовы и понесли катастрофические потери в первые месяцы войны, — рассказал Константин Могилевский. — Сегодня, из того, что мы видим, о чем говорил президент, совершенно очевидной была подготовка украинских неонацистских властей к вооруженному захвату Донбасса, Крыма, заявлялись претензии на другие территории России. Поэтому происходящее сейчас выглядит как единственно возможный ответ на агрессивные намерения, очень близкие к воплощению. Параллели условные по многим параметрам, но они есть: если тогда не хотели верить в реальность нападения и понесли катастрофические потери, то теперь его предупредили и сумели в определенной степени обезопасить российские территории и территории республик Донбасса».

Ранее, 24 февраля 2022 года, в своем обращении к гражданам России президент Владимир Путин отмечал, что «в 40-м году и в начале 41-го года прошлого века Советский Союз всячески стремился предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны». «Для этого в том числе старался буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения. А те шаги, которые все же были в конце концов предприняты, уже катастрофически запоздали. В результате страна оказалась не готова к тому, чтобы в полную силу встретить нашествие нацистской Германии, которая без объявления войны напала на нашу Родину 22 июня 1941 года. Врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой. Попытка ублажить агрессора в преддверии Великой Отечественной войны оказалась ошибкой, которая дорого стоила нашему народу. В первые же месяцы боевых действий мы потеряли огромные, стратегически важные территории и миллионы людей. Второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права», — отмечал президент.

Глава государства также напомнил, что Россия, как и Советский Союз, использовала весь потенциал дипломатических инструментов для мирного сосуществования с коллективным Западом. Однако мир с Россией и само ее существование не входит и не входило в стратегические цели коллективного Запада как сейчас при гегемонии США, так и во времена, когда верховодила нацистская Германия. «Несмотря ни на что, в декабре 2021 года мы все-таки в очередной раз предприняли попытку договориться с США и их союзниками о принципах обеспечения безопасности в Европе и о нерасширении НАТО. Все тщетно. Позиция США не меняется. Они не считают нужным договариваться с Россией по этому ключевому для нас вопросу, преследуя свои цели, пренебрегают нашими интересами», — подчеркнул он.

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Татьяна Романова
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