Бывший киевский чиновник Кононов рассказал о похищениях людей бойцами ВСУ в Донбассе

Перешедший на сторону Луганской народной республики (ЛНР) замглавы Старобельской окружной прокуратуры Владимир Кононов рассказал, что бойцы ВСУ (Вооруженных сил Украины) похищали людей, в том числе на пункте пропуска «Станица Луганская» у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам бывшего киевского чиновника, бывали случаи, когда на контрольно-пропускном пункте между Луганском и Станицей Луганской задерживали людей, которые в дальнейшем становились обвиняемыми в уголовных делах по участию в незаконных вооруженных формированиях, по госизмене или другим надуманным делам.

Экс-чиновник уточнил, что зачастую это были ни в чем неповинные люди, которые просто «не понравились лицом». В то же время для украинских ведомств был определенный план по подобным делам, а для невыполняющих его были предусмотрены взыскания, в том числе лишение премии.

Кроме того, Кононов рассказал, что украинские силовики могли в любой момент зайти в любой дом, забрать человека и увезти в неизвестном направлении. «Могли отпустить через три часа, могли через три дня, мог вообще человек домой не вернуться», — добавил он.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что Бойцы ВСУ выгнали пациентов из поликлиники в Одессе, чтобы разместить поблизости реактивные системы залпового огня (РСЗО).

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