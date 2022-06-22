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Силы ЛНР пресекли попытку прорыва украинских военных

ЛНР и Россия пресекли попытку прорыва ВСУ из окружения на Лисичанском направлении

Фото: Геннадий Дубовой / РИА Новости

Силы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) и России разбили украинских силовиков при попытке прорыва из окружения на Лисичанском направлении. Об этом рассказал командир одного из подразделений оборонного ведомства республики с позывным «Бритва», передает РИА Новости.

По его словам, сейчас обстановка на этом направлении стабильно-напряженная, потому как противник предпринимает попытки контратак. «Вчера во второй половине дня противником была попытка прорыва по правому флангу», — заявил командир.

Он добавил, что бой длила около часа или полтора. Благодаря артиллерии, пехоте во взаимодействии с танками ВСУ были отброшены на свои позиции. «При этом он понес существенные потери в живой силе и технике», — сообщил командир.

Он уточнил, что украинские войска пытаются безуспешно вернуть свои ранее потерянные позиции и укрепрайоны.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские военные устроили провокацию со взрывом школы в Авдеевке (ДНР), чтобы обвинить в этом ВС России. Он также предупредил мировое сообщество и международные организации о другой «бесчеловечной провокации», которая была подготовлена ВСУ в ДНР.

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Марина Совина
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