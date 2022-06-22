Россиянин пришел в магазин и семь раз ударил ножом работающую там сожительницу

В Казани мужчина 7 раз ударил ножом многодетную сожительницу в магазине и скрылся

В Казани на 49-летнюю сотрудницу продуктового магазина напал мужчина и ударил семь раз ножом. Об этом в среду, 22 июня, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным канала, днем 21 июня местный житель пришел в торговую точку на улице Дубравная, где работала его сожительница. Он достал из сумки нож, схватил женщину за волосы и нанес ей несколько ударов ножом по всему телу, после чего скрылся с места преступления.

Пострадавшую экстренно доставили в местную больницу, в настоящее время она находится в реанимации. Пострадавшая — многодетная мать, воспитывает троих детей.

На данный момент силовики ищут подозреваемого. Он ранее был судим и недавно вышел из тюрьмы.