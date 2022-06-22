Россия уничтожила станцию артиллерийской разведки производства США в ДНР

МО РФ заявило об уничтожении станции артиллерийской разведки AN-TPQ производства США в ДНР

Российским военнослужащим за прошлые сутки удалось уничтожить станцию артиллерийской разведки AN-TPQ, произведенную в США, в районе Никольского в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил журналистам в среду, 22 июня, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства пояснил, что в рамках контрбатарейной борьбы также удалось поразить 13 украинских взводов реактивных систем залпового огня в районах Острое, Горняк, Кодема, Дзержинск, Калиново, Зоряное, Дмитров, Новолуганск, Новгородское, Ленинское.

Кроме того, российские военные поразили десять взводов ствольной артиллерии на огневых позициях в районах Степная Долина Николаевской области, Спартак, Подгорное, Николаевка, Ленинское, Зайцево, Семигорье, Дзержинск, уточнил Конашенков.

Всего в результате ударов российской авиации, ракетных войск и артиллерии за прошлые сутки было уничтожено более 620 националистов, 24 танка и других боевых бронированных машины, добавили в Минобороны.

Российские военные с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 211 самолетов, 132 вертолета, 1308 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3733 танка и других боевых бронированных машин, 594 боевые машины реактивных систем залпового огня, 2081 орудие полевой артиллерии и минометов.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь республикам Донбасса.