Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Вора в законе Нукрия Гальского раскороновал его крестный отец Тимур Капба

В Стамбуле воры в законе побили и раскороновали Нукрия Гальского за разговор на грузинском

Фото: ПРАЙМ КРАЙМ / YouTube

В Стамбуле избили и раскороновали вора в законе, 35-летнего уроженца Ачигвары Нукрия Дочию, известного в криминальных кругах как Нукрий Гальский. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Авторитета низложил его крестный отец — 43-летний сухумский вор в законе Тимур Капба (Гули). Поводом для лишения Нукрия Гальского воровского статуса стало то, что тот разговаривал по телефону на грузинском языке в присутствии абхазца Гули, который сделал ему замечание говорить по-русски.

Кроме того, он напомнил бывшему крестнику про потасовку на смоленской сходке, когда они подрались. Тогда на встрече воры пытались выработать единую стратегию в отношении лидера преступного мира Захария Калашова (Шакро Молодой).

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Польша заявила о способности выжить без российского газа
В Одесской области запретят преподавать русский язык и литературу
Байден признал влияние антироссийских санкций на США
Генсек НАТО сравнил цену помощи Киеву с последствиями победы России на Украине
Раскрыты причины популярности колледжей среди московских абитуриентов
США обсудили с ЕС рост цен на нефть из-за санкций против России
Брат осужденного в России за шпионаж американца раскритиковал власти США
В США назвали Украину несостоявшимся государством
Врач рассказала об опасности популярных летних напитков
Тутберидзе нашла российский триколор на американской заправке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.