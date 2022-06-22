Вора в законе Нукрия Гальского раскороновал его крестный отец Тимур Капба

В Стамбуле воры в законе побили и раскороновали Нукрия Гальского за разговор на грузинском

В Стамбуле избили и раскороновали вора в законе, 35-летнего уроженца Ачигвары Нукрия Дочию, известного в криминальных кругах как Нукрий Гальский. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Авторитета низложил его крестный отец — 43-летний сухумский вор в законе Тимур Капба (Гули). Поводом для лишения Нукрия Гальского воровского статуса стало то, что тот разговаривал по телефону на грузинском языке в присутствии абхазца Гули, который сделал ему замечание говорить по-русски.

Кроме того, он напомнил бывшему крестнику про потасовку на смоленской сходке, когда они подрались. Тогда на встрече воры пытались выработать единую стратегию в отношении лидера преступного мира Захария Калашова (Шакро Молодой).