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Вирус полиомиелита в лондонской канализации стал причиной режима ЧП в Британии

Санитарные власти Британии объявили режим ЧП после обнаружения следов вируса полиомиелита

Фото: Shutterstock

Британские санитарные власти объявили режим чрезвычайного положения (ЧП) национального масштаба. Причиной стал вирус полиомиелита, который был обнаружен в лондонской канализации. Об этом говорится в заявлении Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UKHSA), опубликованном на официальном сайте правительства Британии

Согласно их информации, следы второго серотипа дикого полиовируса (PV2) были обнаружены на водоочистном объекте в восточной части Лондона, который снабжает водой почти четыре миллиона человек, проживающих в близлежащих районах. В агентстве отметили, что раньше подобные случаи обнаружения полиовирусов были единичными, однако в ходе наблюдений с февраля по май этого года специалисты обнаружили несколько близкородственных вирусов, что и стало поводом для тревоги.

«Большинство лондонцев полностью защищены от полиомиелита, и им не нужно будет предпринимать никаких дальнейших действий, но Национальная служба здравоохранения начнет обращаться к родителям детей в возрасте до 5 лет в Лондоне, чтобы предложить им пройти необходимый курс вакцинации от вируса», — заявила Джейн Клегг, главная медсестра британского Минздрава в Лондоне.

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Также в Агентстве сообщили, что эта проблема будет взята под особый контроль британского Минздрава, а медицинские работники получили необходимые инструкции для оперативного определения симптомов болезни.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 780 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян. Отмечается, что данные о случаях заражения поступили с 13 мая по 2 июня из 27 стран мира, которые не являются эндемичными для этого заболевания.

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Виктория Кондратьева
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