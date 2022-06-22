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Названы полезные для работы мозга продукты

Врач-терапевт Ашихмин сообщил, что рыба, кофе и шоколад полезны для работы мозга

Фото: Caroline Attwood / Unsplash

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ярослав Ашихмин назвал полезные для работы мозга продукты в беседе с радио Sputnik.

По его словам, клеткам головного мозга необходимы определенные питательные вещества, чтобы они эффективно выполняли свои функции. В частности, им необходимы омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в рыбе.

Врач отметил, что другие полезные для работы мозга вещества входят в состав овощей и фруктов. По его словам, работу мозга также стимулируют кофе, чай и шоколад. Он подчеркнул, что эти продукты помогают быстро взбодриться. При этом он предупредил, что кофе и шоколадом злоупотреблять не стоит.

Также положительное влияние на состояние головного мозга может оказывать интервальное голодание, сказал терапевт.

Ранее нутрициолог Станислав Шереметьев подсказал семь способов справиться с постоянной усталостью. По его словам, причина такого состояния может крыться в дефиците витаминов и микроэлементов или в гормональных заболеваниях.

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Марина Совина
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Названы полезные для работы мозга продукты
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