IKEA с 27 июня по 1 июля проведет закрытую распродажу для сотрудников

Сеть магазинов IKEA проведет закрытую распродажу товаров перед окончательным уходом шведской компании из России. Попасть на распродажу смогут только сотрудники, сообщает Telegram-канал Baza.

Распродажа пройдет с 27 июня по 1 июля в Москве и Санкт-Петербурге. IKEA продаст остатки товаров и образцы с выставок мебели, которые остались в России. Вход в магазин, где пройдет событие, будет осуществляться по пропускам.