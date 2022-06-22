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IKEA проведет закрытую распродажу

IKEA с 27 июня по 1 июля проведет закрытую распродажу для сотрудников

Фото: Reuters

Сеть магазинов IKEA проведет закрытую распродажу товаров перед окончательным уходом шведской компании из России. Попасть на распродажу смогут только сотрудники, сообщает Telegram-канал Baza.

Распродажа пройдет с 27 июня по 1 июля в Москве и Санкт-Петербурге. IKEA продаст остатки товаров и образцы с выставок мебели, которые остались в России. Вход в магазин, где пройдет событие, будет осуществляться по пропускам.

Александра Качан
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