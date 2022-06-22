Появилось видео из квартиры в Дубае арестованного директора уральского института

ФСБ обнаружила у арестованного директора уральского института квартиру в ОАЭ и ценности

Сотрудники ФСБ обнаружили у обвиняемого в хищении из бюджета более 10 миллионов рублей Евгения Шурманова — директора Института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета — недвижимость в ОАЭ и двухэтажный дом под Екатеринбургом, а также ценности. Видео с ними опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видна просторная квартира в Дубае, сотовые телефоны, сумки люксовых марок, двухэтажный дом.

Помимо недвижимости у фигуранта дела также имеются в собственности два автомобиля Mercedes-Benz, квартира в Екатеринбурге, а также десятки часов Gucci, Cartier, драгоценности, одежда от известных брендов.

15 июня сообщалось о задержании Шурманова по подозрению в совершении хищения путем мошенничества. Ущерб оценивается в сумму от 10 до 13 миллионов рублей. Бюджетные средства были выделены на проведение соревнований, организованных Институтом спорта в 2020 году.