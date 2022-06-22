Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Электронный фестиваль Signal объявил новый состав артистов

Электронный фестиваль Signal объявил новый состав артистов

Фото: @signal.live

Программа электронного фестиваля Signal пополнилась выступлениями новых артистов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В обновленном лайнапе представлены имена японского продюсера AOKI takamasa, дарквейв-нигилиста из Марселя Loic Bodjolle, выступающего под псевдонимом Cardinal & Nun, и диджея Andrea Ferlin. Среди новых участников фестиваля также заявлены группы Lalalar и Hessle Audio Bruce, исполнители Gezender и Rikhter, а также продюсер из Далласа Textasy.

Параллельно фестиваль готовит лайнап с локальными музыкантами. В первых строчках заявлены Simple Symmetry, Roma Zuckerman, Lena Popova, Kirill Shapovalov, Soft Blade, Интурист, Kedr Livanskiy, Электрофорез, Soul Surfers, Azamat.

Фестиваль пройдет с 18 по 21 августа в Никола-Ленивце. На шести сценах состоятся выступления около 150 артистов и серия саб-ивентов. В числе приглашенных музыкантов — Odyssey, Roots United, Popoff Kitchen, Monasterio, Radi Mira i Lubvi и Haze. Гости фестиваля смогут не только послушать новинки электронной музыки, но и увидеть инсталляцию под названием UFO. Любителей современного искусства также ожидает массовый театральный перформанс.

Первый музыкальный фестиваль Signal прошел в августе 2017 года в Никола-Ленивце и собрал более 5000 посетителей. В этом году мероприятие пройдет в России в шестой раз.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Литва пригрозила расширить список запрещенных для транзита товаров
В ЛНР сообщили о ликвидации иностранных наемников в районе Горского и Золотого
Журналисты немецкой газеты Bild попали под обстрел на Украине
Байден призвал отменить в США топливный налог
Юрий Быков объяснил причину популярности фильмов «Брат» и «Брат 2»
Экс-ведущая «Фабрики Звезд» отреагировала на смерть Пьера Нарцисса
В России высказались о перспективах появления новой резервной валюты
Армия Финляндии заявила о готовности обороняться от «военной агрессии» России
США предостерегли от случайной помощи России
Внешность постаревшего Брэда Питта на обложке GQ раскритиковали в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.