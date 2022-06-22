Электронный фестиваль Signal объявил новый состав артистов

Программа электронного фестиваля Signal пополнилась выступлениями новых артистов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В обновленном лайнапе представлены имена японского продюсера AOKI takamasa, дарквейв-нигилиста из Марселя Loic Bodjolle, выступающего под псевдонимом Cardinal & Nun, и диджея Andrea Ferlin. Среди новых участников фестиваля также заявлены группы Lalalar и Hessle Audio Bruce, исполнители Gezender и Rikhter, а также продюсер из Далласа Textasy.

Параллельно фестиваль готовит лайнап с локальными музыкантами. В первых строчках заявлены Simple Symmetry, Roma Zuckerman, Lena Popova, Kirill Shapovalov, Soft Blade, Интурист, Kedr Livanskiy, Электрофорез, Soul Surfers, Azamat.

Фестиваль пройдет с 18 по 21 августа в Никола-Ленивце. На шести сценах состоятся выступления около 150 артистов и серия саб-ивентов. В числе приглашенных музыкантов — Odyssey, Roots United, Popoff Kitchen, Monasterio, Radi Mira i Lubvi и Haze. Гости фестиваля смогут не только послушать новинки электронной музыки, но и увидеть инсталляцию под названием UFO. Любителей современного искусства также ожидает массовый театральный перформанс.

Первый музыкальный фестиваль Signal прошел в августе 2017 года в Никола-Ленивце и собрал более 5000 посетителей. В этом году мероприятие пройдет в России в шестой раз.