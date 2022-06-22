Второе иностранное судно выйдет из порта Мариуполя по гумкоридору

Судно «Царевна» готовится к выходу из порта Мариуполя по российскому гумкоридору

Второе иностранное судно готовится к выходу из порта Мариуполя, где остаются еще пять судов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира Новороссийской военной-морской базы контр-адмирала Виктора Кочемазова.

«В ближайшее время на выход будет спланировано судно "Царевна", на котором также завершается восстановление технической готовности, сбор экипажа, все процедуры по оформлению пограничных и таможенных документов», — пояснил он.

Накануне другое иностранное судно «Азов Конкорд» покинуло порт Мариуполя по коридору, организованному российскими военными. Отправка турецкого сухогруза несколько раз откладывалась. «Азов Конкорд» вышел из порта Мариуполя пустым и направилось в порт приписки — Новороссийск.

В апреле уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что российские военные освободили экипаж гражданского судна «Азов Конкорд», который удерживался силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Мариуполя — 14 моряков были эвакуированы в безопасное место.