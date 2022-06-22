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Поисковики зажгли «Свечи памяти» в День памяти и скорби

В День памяти и скорби активисты «Поискового движения России» зажигают «Свечу памяти»

Фото: «Поисковое движение России»

Ежегодно в День памяти и скорби активисты «Поискового движения России» зажигают «Свечу памяти» у мемориалов в своих городах. В этом году в памятной акции приняли участие поисковики из 83 регионов страны, а также бойцы из Донбасса.

В Тамбове, на Соборной площади у мемориального комплекса «Вечный огонь», состоялся траурный митинг, посвященный началу Великой Отечественной войны. Сотни неравнодушных людей собрались здесь, чтобы отдать дань памяти поколению победителей. Представители администрации, ветераны, поисковики, общественники и жители города зажгли «Свечи памяти» и возложили цветы, вспоминая всех солдат, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Казанские поисковики также зажгли «Свечи памяти». Молодёжное «Объединение «Отечество» прошлись от Вечного огня в Парке им. Горького к Вечному огню в Парке Победы.

«Несмотря на разницу поколений, есть события, объединяющие всех. 22 июня, один из тех дней, о котором нельзя забыть, который мы должны помнить. Сегодня на территории Республики Татарстан проходят мероприятия в память о павших солдатах в Великой Отечественной войне. Поисковики проводят памятные митинги, уроки мужества, встречи, организовывают общественные приёмные "Судьба Солдата" по установлению судеб пропавших без вести солдат. Это наш долг — хранить и чтить память о великом подвиге нашего народа», — отмечают поисковики.

В завершение мероприятия участники акции у Мемориала Памяти Героям Великой Отечественной войны в Парке Победы возложили цветы и почтили минутой молчания память павших воинов и жителей, жизни которых унесла война продолжительностью 1418 дней.

В Новосибирске активисты поисковой экспедиции «Поиск-МГИВ» занимались уборкой воинских захоронений на территории мемориала «Раненый воин» Заельцовского кладбища города Новосибирска, также поисковики облагородили могилу журналиста, писателя, автора повести «Зеленый фургон» Александра Владимировича Козачинского.

В Донецкой Народной Республике 22 июня в 4 утра у подножия разрушенного нацистами мемориала Саур-Могила певец Николай Басков и волонтеры из ДНР и России исполнили знаменитую «Священную войну». В мероприятии приняли участие и поисковики, входящие в состав Гуманитарной миссии #МыВместе, возложив венок к мемориалу. Они почтили память героев, которые сражались с нацистами.

В Керчи в акции «Свеча памяти» вместе с поисковиками почтили память погибших в годы войны: Глава Администрации города Керчь Республики Крым Святослав Брусаков, Герой России Алексей Романов, представители Совета ветеранов города-героя Керчи, организаторы фестиваля документального кино «Дорогами памяти и славы», который проходит на территории Республики Крым.

Напомним, что накануне Дня памяти и скорби в Республике состоялось первое судебное заседание по делу о геноциде советского народа нацистами в 1941-1945 годах.

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Татьяна Романова
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