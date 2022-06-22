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Стало известно о захвате 250 храмов канонической УПЦ на Украине

Каноническая УПЦ обвинила ПЦУ в захвате 250 храмов на Украине

Фото: Анна Марченко / ТАСС

Представители неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили около 250 храмов Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные информационно-просветительского отдела УПЦ.

Речь идет о нескольких последних месяцах, пока на Украине идет российская специальная военная операция. Как стало известно православным иерархам, за этот срок также произошли 53 случая перехода служителей храмов из одной номинации в другую.

«Попытки "перевести" в упомянутую конфессию тот или иной приход являются не чем иным, как открытым церковным рейдерством, и делается это откровенно в пользу ПЦУ», — разразились обвинениями клирики.

Они упомянули, что на фоне происходящего многие прихожане УПЦ «вынуждены обустраивать временные помещения для совершения богослужений» и подавать судебные иски. Обращения церковного руководства к властям, послам европейских стран и правозащитникам остаются без «какого-то четкого ответа».

Ранее неканоническая Православная церковь Украины попросила вселенского патриарха Варфоломея и другие православные церкви лишить престола патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ее иерархи сочли концепцию русского мира «еретическим этнофилетическим учением».

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Алевтина Запольская
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