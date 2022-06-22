Стало известно о захвате 250 храмов канонической УПЦ на Украине

Каноническая УПЦ обвинила ПЦУ в захвате 250 храмов на Украине

Представители неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили около 250 храмов Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные информационно-просветительского отдела УПЦ.

Речь идет о нескольких последних месяцах, пока на Украине идет российская специальная военная операция. Как стало известно православным иерархам, за этот срок также произошли 53 случая перехода служителей храмов из одной номинации в другую.

«Попытки "перевести" в упомянутую конфессию тот или иной приход являются не чем иным, как открытым церковным рейдерством, и делается это откровенно в пользу ПЦУ», — разразились обвинениями клирики.

Они упомянули, что на фоне происходящего многие прихожане УПЦ «вынуждены обустраивать временные помещения для совершения богослужений» и подавать судебные иски. Обращения церковного руководства к властям, послам европейских стран и правозащитникам остаются без «какого-то четкого ответа».

Ранее неканоническая Православная церковь Украины попросила вселенского патриарха Варфоломея и другие православные церкви лишить престола патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ее иерархи сочли концепцию русского мира «еретическим этнофилетическим учением».