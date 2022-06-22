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В России заочно арестовали офицера ВСУ за приказ заминировать азовское побережье

Суд в России заочно арестовал командира ВСУ Харитоненко за минирование азовского побережья

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Суд в России заочно арестовал командира 91 движимого отряда заграждения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслава Харитоненко, отдавшего приказ заминировать прибрежную акваторию Азовского моря. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Также Харитоненко объявили в федеральный и межгосударственный розыск.

По данным ведомства, подчиненные командира ВСУ по его указанию заминировали 45 километров побережья и часть Азовского моря в Мангушском районе в ДНР. Позже в этом месте подорвалось на минах и затонуло рыболовецкое судно, погибли четыре моряка. Также на пляже из-за мин погибли местная жительница и ее внук.

Российские следователи установили место дислокации подразделения, а также обнаружили 20 неиспользованных мин, в каждой из которых было около 10 килограммов взрывчатого вещества, а также пять взрывателей к ним.

Сейчас сотрудники СКР устанавливают личности всех фигурантов, причастных к этому преступлению против мирного населения.

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Елизавета Новикова
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