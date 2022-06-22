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Семье ветерана Великой отечественной войны вернули украденную медаль «За отвагу»

Фронтовику Вологодской области Ефремову вернули найденную в Канаде медаль «За отвагу»

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Вологодской области семье фронтовика Ивана Ефремова вернули одну из украденных у него наград — медаль «За отвагу», которую случайно обнаружили на антикварном аукционе в Канаде. Реликвию передал губернатор региона Олег Кувшинников, пишет «ТАСС».

Уроженец Вашкинского района области Иван Ефремов получил медаль за подвиг, совершенный на территории Югославии — 13 апреля 1945 года под огнем бронетранспортеров боец прямой наводкой уничтожил пулеметные точки и до 20 солдат противника, а также подавил огонь двух минометных батарей в бою за высоту «Круглая». По словам дочери ветерана Тамары Демичевой, 12 наград украли «очень давно», когда отца не стало в живых.

В конце 2021 года военный историк, участник Военно-исторического клуба из Торонто Сергей Еремеев приобрел медаль на антикварном аукционе в Канаде. Выяснилось, что награда принадлежала артиллеристу Ивану Ефремову — процедура передачи реликвии заняла около полугода, поддержу оказывало Министерство иностранных дел и лично губернатор Вологодской области.

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«Очень рад и тронут, что мне удалось лично передать медаль героя его родственникам. Это событие навсегда войдет в историю Вологодской области, Вашкинского района и семьи фронтовика. Особенно непросто было доставить эту медаль из Канады в Россию, сейчас у нас практически нет дипломатических отношений с этой страной», — заявил Кувшинников.

В ночь с 21 на 22 июня 2022 года в регионах России, на Донбассе и ряде зарубежных стран состоялись акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти» — мероприятия традиционно проводятся во всех Городах воинской славы, Городах трудовой доблести и Городах-героях и на дополнительных точках.

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Дарья Рыбак
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