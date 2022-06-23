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Россияне массово устремились отдыхать летом в два региона страны

АТОР: турбазы и отели на Алтае практически полностью заполнены до конца лета

Фото: Sergey Malkov / Globallookpress.com

В отелях Алтайского края и республики Алтай наблюдается дефицит мест на остаток летнего сезона — спрос на отдых по двум направлениям вырос за год на 20 процентов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам представителей туроператоров, чартеры прилетают в Горно-Алтайск полностью загруженными — Красноярск, Екатеринбург и Москва стали городами-лидерами в продаже туров. Увеличение спроса повлияло и на дефицит мест в гостиницах. Так, многие турбазы и гостиницы в регионе практически полностью заполнены до конца лета, в частности объекты высокого уровня в горном Алтае и на популярном курорте Белокуриха (Алтайский край).

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Как объяснили эксперты, на интерес к Алтаю повлияли сложности с зарубежными поездками и увеличение доступных вариантов внутренней авиаперевозки. Кроме того, россияне массово устремились в регион благодаря программе кешбэка за туры по стране.

«Последняя программа кешбэка распространялась на туры до конца июня. Туристов заинтересовала возможность отдохнуть на Алтае со скидками. В итоге у нас уже в апреле были закрыты места вообще во всех группах на Алтай на июнь», — рассказали АТОР в компании «Мастерская Путешествий».

Ранее в июне сообщалось, что россияне не готовы променять отдых на Алтае и на Байкале на заграницу, поскольку считают природные красоты на родине более привлекательными. Отмечалось, что путешественники думают, что российские города зачастую уступают зарубежным, в то время как природа в стране более впечатляющая, чем за рубежом.

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Дарья Рыбак
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