Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Новый способ получения льготы стал популярен у москвичей

Заммэра Ракова: москвичи активно получают в коммерческих аптеках льготные лекарства

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В начале 2022 года у жителей Москвы появилась возможность получить льготные лекарства по электронным рецептам не только в городских, но и в коммерческих аптеках с доплатой. При этом горожане теперь могут выбрать препарат конкретного производителя и доплатить лишь разницу в цене. Как рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова, новый способ стал популярен у москвичей — 30 процентов электронных рецептов в рамках проекта клиенты аптек получили именно так.

К проекту присоединились уже более 350 частных аптек. При этом важно, что горожане могут выбрать препарат конкретного производителя и доплатить лишь разницу в цене. Таким образом можно сэкономить от 10 до 50 процентов стоимости. Мы видим, что москвичи оценили новшество — 30 процентов предпочитают взять препарат привычного производителя с доплатой. В общей сложности москвичи отоварили в коммерческих аптеках более 3 тысяч электронных рецептов

Анастасия Раковазаммэра Москвы

Для того чтобы стать участниками системы льготного лекарственного обеспечения, аптеке необходимо иметь действующую лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в Москве и подключиться к Единой медицинской информационно-аналитической системе. Кроме того, у организации не должно быть проблем с законом, в частности — проверок, проводимых за нарушение действующего законодательства, административных либо уголовных дел и процедур банкротства.

Желающие стать частью проекта аптеки должны ежедневно обеспечивать наличие препаратов и передавать сведения об их наличии и реализации в рамках обслуживания электронных рецептов в систему ЕМИАС. Компенсация стоимости лекарств, отпущенных по льготным рецептам, для аптек осуществляется за счет средств городского бюджета.

350

частных аптек присоединились к проекту с начала года, отметила Ракова

Полный список частных аптек, в которых можно бесплатно получить лекарства по льготному рецепту, доступен на сайте Департамента здравоохранения города Москвы, в электронной медкарте в разделе «Мои рецепты» на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», а также в информационном киоске поликлиники.

Генеральный директор аптечной сети «36,6» Александр Кузин рассказал, что его компания присоединилась к проекту легко, а покупатели рады возможности выбора в ставших доступными аптеках. «Главная цель нашего участия — социальная поддержка граждан, возможность оказать помощь. Благодаря проекту москвичи могут получить лекарство в аптеке как совершенно бесплатно — согласно выданному электронному рецепту, так и выбрать конкретный препарат, и забрать его, доплатив разницу в цене», — отметил он.

Как добавили в соцкомплексе, Москва на протяжении десяти лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. На данный момент основой этого процесса является единая цифровая платформа, которая обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза, лечения и до последующего наблюдения. Все протоколы и изображения, сделанные сервисом искусственного интеллекта, также добавляются в электронную медицинскую карту, доступную на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Инга Разумовская
Обсудить
Последние новости
В ЛНР назвали предполагаемое время сдачи в плен бойцов «Айдара» с завода «Азот»
Во «ВКонтакте» появился чат-бот для поиска людей
Франция заявила о высылке своего дипломата из Москвы
В ЛНР заявили о контроле неба над Лисичанском и Северодонецком
Назван соперник Загитовой по боксерскому поединку
Стилисты перечислили самые модные джинсовые юбки
Грузия заявила о больших заслугах на пути в ЕС по сравнению с Украиной
В Конгрессе США предложили переобучить летчиков ВСУ для работы на самолетах НАТО
Собака во время отпуска хозяев сбежала из отеля для животных и пришла домой
22 самолета Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.