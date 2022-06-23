Новый способ получения льготы стал популярен у москвичей

Заммэра Ракова: москвичи активно получают в коммерческих аптеках льготные лекарства

В начале 2022 года у жителей Москвы появилась возможность получить льготные лекарства по электронным рецептам не только в городских, но и в коммерческих аптеках с доплатой. При этом горожане теперь могут выбрать препарат конкретного производителя и доплатить лишь разницу в цене. Как рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова, новый способ стал популярен у москвичей — 30 процентов электронных рецептов в рамках проекта клиенты аптек получили именно так.

К проекту присоединились уже более 350 частных аптек. При этом важно, что горожане могут выбрать препарат конкретного производителя и доплатить лишь разницу в цене. Таким образом можно сэкономить от 10 до 50 процентов стоимости. Мы видим, что москвичи оценили новшество — 30 процентов предпочитают взять препарат привычного производителя с доплатой. В общей сложности москвичи отоварили в коммерческих аптеках более 3 тысяч электронных рецептов Анастасия Ракова заммэра Москвы

Для того чтобы стать участниками системы льготного лекарственного обеспечения, аптеке необходимо иметь действующую лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в Москве и подключиться к Единой медицинской информационно-аналитической системе. Кроме того, у организации не должно быть проблем с законом, в частности — проверок, проводимых за нарушение действующего законодательства, административных либо уголовных дел и процедур банкротства.

Желающие стать частью проекта аптеки должны ежедневно обеспечивать наличие препаратов и передавать сведения об их наличии и реализации в рамках обслуживания электронных рецептов в систему ЕМИАС. Компенсация стоимости лекарств, отпущенных по льготным рецептам, для аптек осуществляется за счет средств городского бюджета.

350 частных аптек присоединились к проекту с начала года, отметила Ракова

Полный список частных аптек, в которых можно бесплатно получить лекарства по льготному рецепту, доступен на сайте Департамента здравоохранения города Москвы, в электронной медкарте в разделе «Мои рецепты» на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», а также в информационном киоске поликлиники.

Генеральный директор аптечной сети «36,6» Александр Кузин рассказал, что его компания присоединилась к проекту легко, а покупатели рады возможности выбора в ставших доступными аптеках. «Главная цель нашего участия — социальная поддержка граждан, возможность оказать помощь. Благодаря проекту москвичи могут получить лекарство в аптеке как совершенно бесплатно — согласно выданному электронному рецепту, так и выбрать конкретный препарат, и забрать его, доплатив разницу в цене», — отметил он.

Как добавили в соцкомплексе, Москва на протяжении десяти лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. На данный момент основой этого процесса является единая цифровая платформа, которая обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза, лечения и до последующего наблюдения. Все протоколы и изображения, сделанные сервисом искусственного интеллекта, также добавляются в электронную медицинскую карту, доступную на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».