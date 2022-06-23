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В Челябинске стартовал фестиваль балета

На международном фестивале балета выступят коллективы из Челябинска, Уфы и Екатеринбурга

Фото: Nihal Demirci Erenay / Unsplash

В Челябинске стартовал XIII Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой» — мероприятие открылось премьерой спектакля «Корсар». Об этом сообщает ТАСС.

В спектакле появились новые музыкальные и хореографические номера, а также новый персонаж — предводительница пиратов Мария Линдси. Постановкой занимался хореограф-постановщик, народный артист России Юрий Клевцов.

В программу также вошел балет-феерия «Конек-Горбунок», который исполнят артисты и оркестр Башкирского государственного театра оперы и балета.

Фестиваль продлится до 1 июля. На сцене также выступят театральные коллективы из Челябинска, Уфы, Екатеринбурга и Красноярска.

Ранее сообщалось, что в лавандовых полях села Тургеневка в Крыму пройдут музыкальные и театральные перформансы в рамках фестиваля «Природа искусства». Мероприятия запланированы на 9 и 10 июля. Гостей ждут классический, джазовый и детский перформансы, они увидят программы «Джаз и латина», «Опера и балет», а также детский утренник «Игра-бал "Конек-Горбунок"».

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Мария Гейн
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