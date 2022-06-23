Российская колония решила закупить водный банан для катания

Колония города Мелеуз объявила тендер на закупку водного банана для катания

Исправительная колония № 7, расположенная в городе Мелеуз в Башкирии, планирует приобрести водный банан для катания. Об этом сообщает РБК со ссылкой на объявление, размещенное электронной площадок для госзакупок.

Из заявки следует, что колонии требуется «Водный банан буксируемый» стоимостью не более 132 тысяч рублей. Он должен быть шестиместным, размером 3,9 метра на 2,4 метра. К нему в комплект нужен электрический и механический насосы, чехол, оболочка надувного банана, образцы материала для ремонта.

Средство для катания закупается для нужд базы семейного отдыха «Дубрава», работающей при колонии, пояснили РИА Новости в управлении ФСИН по Башкирии. Там отдыхают жители республики, банан будет куплен на доходы базы.