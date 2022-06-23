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Санкции против России назвали бомбой замедленного действия

Депутат Никарагуа Наварро назвал санкции против России бомбой замедленного действия

Фото: Unsplash

Депутат, второй секретарь Национальной ассамблеи Никарагуа Вильфредо Наварро заявил, что инфляция, возникшая из-за ограничений Запада против России, обостряет экономический спад в странах Латинской Америки. Его слова приводит РИА Новости.

Наварро назвал санкции против России бомбой замедленного действия и отметил, что они перерастают в социальные протесты.

«Для стран, где проблемам самых бедных классов не уделяется внимания и нет смягчающих мер, санкции — это бомба замедленного действия. Она угрожает Эквадору, Бразилии, Сальвадору, Гватемале, Гондурасу, то есть странам, которые пытаются бороться с текущим кризисом и встречающим новые серьезные проблемы по мере его углубления», — подчеркнул депутат.

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Марина Совина
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