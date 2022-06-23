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Минюст Украины подал иск против России в ЕСПЧ из-за спецоперации

Министр юстиции Украины Малюська: Киев подал иск против России в ЕСПЧ из-за спецоперации

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Министерство юстиции Украины подало иск против России в Европейский суд по правам человека из-за специальной военной операции. Об этом сообщил министр юстиции страны Денис Малюська, передает ТАСС.

В частности, Киев обвиняет российские власти в нарушениях Европейской конвенции по правам человека. Украина требует полного вывода войск и присуждения денежной компенсации потерпевшим сторонам.

Глава украинского ведомства уточнил, что иск касается периода от 24 февраля до 7 апреля, когда «войска ушли с окраин Киева».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

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Марина Совина
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