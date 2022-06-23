Названо условие спасения Европы от энергокризиса

Bloomberg: Европу спасут от энергокризиса средние температуры воздуха

Странам Европы назвали условие спасения от надвигающегося полномасштабного энергетического кризиса — помогут, вероятно, только средние температуры воздуха, предполагают в Bloomberg.

Резкие изменения погоды привели к тому, что Франция и Германия могут лишиться местного производства электроэнергии ввиду низкого уровня рек Маас и Рейн. Франция использует речную воду для охлаждения реакторов и регулирования крупнейшей в стране атомной электростанции. В то же время в Германии по реке идут баржи, поставляющие топливо для угольных электростанций. В настоящее время уровень Рейна ниже нормы на 33 сантиметра, при падении еще на 37 сантиметров движение судов будет сильно ограничено.

Энергокризис может затронуть европейские страны в ближайшие месяцы, поскольку ситуация на мировом энергетическом рынке достаточно напряжена, а газ, импортируемый государствами по большей части из России, поступает в регион в сокращенных объемах. Журналисты издания предполагают, что Европа сможет избежать катастрофы, если в 2022-2023 годы в регион придет относительно мягкая зима. Однако более сильные похолодания, как в 2017 и 2020 годах, станут для региона разрушительными.

В преддверии холодных месяцев зимы страны ЕС закачивают объемы газа в европейские хранилища. В настоящий момент они наполнены на примерно 50 процентов. Однако над регионом нависла угроза недополучить нужные объемы топлива к началу отопительного сезона. Это связано с политикой некоторых стран, отказывающихся от оплаты российского газа в рублях, а также с сокращением поставок топлива из России.