Приговоренный в ДНР наемник из Британии рассказал семье о скорой казни

Independent: приговоренный в ДНР британец Аслин рассказал семье, что его скоро казнят

Британец Эйден Аслин, приговоренный к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР), позвонил своей семье и поговорил с ними, рассказав, что его скоро казнят. Об этом пишет издание The Independent.

Родственники Аслина отметили, что он сказал им, будто «время на исходе», а британские власти так и не пытались контактировать с ДНР по поводу его освобождения.

«У меня нет слов, это самый худший кошмар, когда член твоей семьи переживает такое, когда ему угрожают. Эйден был расстроен, когда позвонил своей матери, он сказал (...), будто его казнят... Я надеюсь, это неправда», — заявила его бабушка Памела Холл.

9 июня Верховный суд ДНР признал 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти и в совершении преступления группой лиц. Им грозит смертная казнь.