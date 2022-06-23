Парикмахер назвала четыре распространенных типа клиенток

Парикмахер с никнеймом headmastersharrow выделила «громкий» и «любопытный» типы клиенток

Парикмахер с никнеймом headmastersharrow назвала четыре распространенных типа клиенток во время сеансов. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Согласно наблюдениям мастера, некоторые посетительницы салона во время сушки феном хватаются за волосы, желая показать, что испытывают сильную боль. Так, автор видео отнесла их в категорию «притворщиц». В то же время тех, кто откидывается в кресле назад, двигая головой в такт движениям специалиста, она определила в разряд «помощниц».

Кроме того, парикмахер отметила любопытных клиенток, которые постоянно оглядываются по сторонам, затрудняя работу мастера. Также она выделила «громкий» вид девушек, разговаривающих по телефону большую часть сеанса.

Ранее в июне парикмахер из Австралии Аманда Лунедей назвала привычки клиентов, которые раздражают мастеров. Стилистка отметила, что посетители салонов часто дают советы и указания, постоянно контролируют процесс. Кроме того, за годы практики она сталкивалась с теми, кто хочет радикально измениться за один сеанс. По словам Лунедей, чаще всего это брюнетки, которые надеются получить блонд за считаные часы.