Россиянкам подсказали три железных повода сменить гинеколога

Врач Алпаидзе: если гинеколог навязывает пациентке свои установки, его нужно сменить

Врач акушер-гинеколог, врач УЗИ, заведующая Центра гинекологии и акушерства Роддома на Фурштатской Кристина Алпаидзе перечислила россиянкам три железных повода сменить гинеколога. Ее слова приводит издание «Доктор Питер».

Прежде всего, подсказала она, насторожить должно нежелание врача объяснять пациентке свои действия. «Если врач относится к вам как к неразумному ребенку и не считает нужным разъяснить непонятные вам моменты, то с таким врачом скорее всего не получится партнерское сотрудничество и действительно стоит задуматься о смене врача», — считает Алпаидзе.

Кроме того, добавляет специалистка, уходить нужно от гинеколога, который обсуждает с пациенткой ее личную жизнь или навязывает свои репродуктивные установки. При этом, подчеркивает Алпаидзе, врач должен задавать много вопросов, а пациент — честно и доверительно на них отвечать. «Абсолютно недопустимо навязывание собственных установок и возрастных рамок в отношении реализации репродуктивной функции. Когда женщине решиться забеременеть и стать мамой — это дело исключительно самой пациентки», — говорит Алпаидзе, подчеркнув, что женщина имеет право быть «чайлдфри» без объяснения причин.

Также сменить можно врача, который не знает современных протоколов лечения: например, объясняет Алпаидзе ставит гинекологический диагноз «эрозия шейки матки» без кольпоскопии. Также, уточняет гинеколог, некоторые болезни, которые лечили раньше, сегодня не требуют никакого вмешательства. Так, рассказывает она, раньше было принято лечить условно-патогенную микрофлору уреаплазму антибиотиками, что вредило женскому организму.

Сейчас уреаплазма не входит в список инфекций, передающихся половым путем, подчеркивает доктор. «Поэтому, если нет никакой клинической картины и жалоб, а уреаплазму просто обнаружили в анализах, лечить ее не нужно. То же самое можно сказать и про Mycoplasma hominis.​ Это бактерии, которые входят в состав физиологической бактериальной флоры мочеполовой системы», — успокаивает Алпаидзе.

Алпаидзе также порекомендовала пациенткам не стесняться задавать гинекологу вопросы и просить разъяснить непонятную медицинскую терминологию и необходимость назначения лабораторных и инструментальных исследований. «Ведь в том числе и от вашего чувства удовлетворенности от проведенного приема и понимания необходимости всех назначений формируются доверительные отношения между врачом и пациентом и как следствие — успешно решаются все проблемы со здоровьем», — резюмировала она.

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