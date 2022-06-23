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В Ярославской области восстановят пострадавший в пожаре музей «Космос»

Музей «Космос» в Никульском, который пострадал в пожаре, восстановят в ближайшие сроки

Кадр: ГУ МЧС по Ярославской области

Музей «Космос», который пострадал в пожаре 21 июня, намерены восстановить в ближайшие сроки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Известно, что культурное учреждение расположено в поселке Никульское, где в ночь на среду произошло возгорание деревенской избы, находящейся на территории музея. После инцидента прокуратура организовала проверку, а полиция возбудила уголовное дело о поджоге, виновникам которого грозит до пяти лет лишения свободы.

«К счастью, основная экспозиция, ценные мемориальные экспонаты, принадлежащие Валентине Владимировне [Терешковой] и ее семье, не повреждены, пострадавших нет. Сейчас на месте работает следствие, которое установит причины пожара. Обязательно восстановим музей», — заявил глава региона.

Ранее появилась информация о том, что в Ингушетии восстановят средневековую боевую башню. «Сбор средств на проведение работ по сохранению своей родовой башни, разрушенной в 1986 году, организовали представители тейпа Котиевых», — рассказали сотрудники управления культурного наследия правительства региона.

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Майя Пономаренко
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