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Открывший огонь по коллекторам россиянин погиб на кладбище в Ленобласти

Открывший огонь по коллекторам россиянин погиб в Ленинградской области

Фото: Александр Демченко / РИА Новости

Россиянин, который залег на кладбище и открыл огонь по коллекторам, погиб в Ленинградской области при задержании. Об этом сообщает 47.ru.

По данным издания, накануне утром 62-летний россиянин в поселке Рябово открыл огонь из охотничьего ружья по двум мужчинам, которые пришли к нему — одного из них стрелок ранил в спину, второй смог сбежать. Тогда стрелок сел в машину и попытался догнать его.

Когда на место происшествия прибыл патруль полиции, вооруженный мужчина скрылся в лесу, а затем залег на кладбище. Вести переговоры он не стал, полиция открыла по нему ответный огонь и от полученных ранений агрессор скончался.

Позже выяснилось, что двое визитеров были коллекторами, которые требовали вернуть банковский займ суммой 140 тысяч рублей.

В пресс-службе МВД по региону «Ленте.ру» сообщили, что мужчине предлагали сдаться, но он отказался. После того, как он направил ружье на сотрудников правоохранительных органов, те, действуя в соответствии с законом «О полиции» начали стрелять. Одна из пуль оказалась смертельной для фигуранта.

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Леонид Микуляк
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