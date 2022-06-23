Жители России увидят уникальный парад планет

Жители России смогут увидеть уникальный парад семи планет в ночь на 24 июня

Жители России в ночь на пятницу, 24 июня, смогут увидеть уникальный парад планет. Об этом сообщают «Известия».

В один ряд выстроятся семь планет — Юпитер, Меркурий, Сатурн, Венера, Марс, Нептун и Уран. При этом соотечественники не смогут увидеть все небесные тела – из-за отдаленности некоторых планет их не удастся увидеть даже из телескопа.

Над Марсом и Венерой расположится серп Луны. Лучше всего уникальное астрономическое явление будет видно с 2:30 утра в Москве и области, а также в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Омске, Красноярске и Новосибирске. В этих городах Меркурий будет невозможно увидеть на фоне зари.

С 3:30 до 4:00 утра самые лучшие условия для просмотра парада планет будут у южных российских регионов. В следующий раз астрономическое явление прогнозируется через 18 лет — 8 сентября 2040 года. Тогда в один ряд выстроятся Марс, Юпитер, Меркурий, Венера и Сатурн, между последними будет лунный серп.

21 июня 2020 года жители России увидели редкое солнечное затмение. В следующий раз даты событий в XXI веке совпадут в 2039 году.