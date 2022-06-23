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Фонд опального инвестора продаст компанию из его уголовного дела

Baring Vostok решил продать долю в Первом клиентском бюро (ПКБ)
Майкл Калви

Майкл Калви. Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Инвестфонд Baring Vostok, основанный опальным и осужденным за мошенничество инвестором Майклом Калви, решил продать компанию, фигурировавшую в материалах его уголовного дела, — «Первое клиентское бюро» (ПКБ), пишет РБК со ссылкой на источники на рынке.

ПКБ ранее называлось «Первым коллекторским бюро». По версии следствия, в середине 2010-х годов Калви убедил руководство банка «Восточный», принадлежавшего тогда, как и ПКБ, фонду Baring Vostok, принять в качестве погашения кредита от ПКБ акции люксембургской компании IFTG. Стоимость бумаг была якобы сильно занижена и не покрывала 2,5 миллиарда рублей стоимости кредита. Суд приговорил Калви к 5,5 года условно, хотя инвестор отрицал свою вину и впоследствии уехал из России.

По состоянию на конец 2021 года, Baring Vostok косвенно владел 52,46 процента акций ПКБ. Сама компания, сменившая название после уголовного преследования Калви, является одним из лидеров коллекторского рынка России с общей долей около 10 процентов и 30 процентов в сегменте цессии (приобретения долгов физлиц).

Детали готовящейся сделки не раскрываются. Известно, что на контрольный пакет ПКБ есть несколько претендентов, при этом рассматриваются варианты выхода на биржу через IPO и продажи пакета стратегическому инвестору.

Ударная волна


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Платон Щукин
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