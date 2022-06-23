Эксперты оценили первые шаги врио губернатора Кировской области

Эксперты оценили решения Александра Соколова на посту врио губернатора Кировской области

Первые управленческие шаги Александра Соколова, назначенного в мае временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области, эксперты характеризуют как действия губернатора новой волны. Эти шаги соответствуют той логике, которую во время первой встречи с Александром Соколовым задал Владимир Путин. Тогда президент России подчеркнул, что новому губернатору «надо знать, конечно, назубок и проблемы региона, и перспективные направления развития» и добавил, что решение проблем Кировской области должно осуществляться «вместе с людьми, которые там работают».

Эксперты назвали топ-5 первых управленческих шагов врио губернатора Кировской области.

Во-первых, это губернатор, который всегда на связи. Александр Соколов создал свой Telegram-канал в первый день работы в новом статусе. Врио призвал жителей региона активно коммуницировать с ним по всем волнующим вопросам, подчеркнул важность максимальной честности и открытости общения, а также попросил подписчиков переслать свое сообщение «родным и близким, чтобы и у них появилась возможность поделиться своими размышлениями».

Это руководитель, который решает проблемы людей. За месяц работы появились первые, важные для людей результаты работы нового главы региона: по его поручению в Кирове восстановили подачу тепла уже после завершения отопительного сезона.

Это губернатор, который защищает интересы жителей региона. Врио проявил внимательное отношение к проблеме строительства крематория на Луганской улице в Кирове, которая долгое время беспокоила местных жителей. Проект строительства крематория предполагал его расположение рядом с жилыми домами, что вызывало обоснованное недовольство граждан. Соколов прислушался к мнению людей и специалистов, поручил администрации города Кирова подготовить решение об отмене строительства.

Это губернатор, который встречается с представителями регионального сообщества и изучает их интересы. Соколов активно знакомится с представителями различных профессиональных сообществ и конкретных социальных групп. Он встретился, например, с руководителями детских и молодежных организаций, волонтерских объединений, специалистами по работе с молодежью из региона. Итогом встречи выступило поручение правительству области о создании дорожной карты по организации единой платформы воспитания подрастающего поколения в Кировской области.

Также это губернатор, который поддерживает промышленные предприятия и бизнес в новых экономических условиях. Санкции стали стимулом для развития промышленности в Кировской области. В этой связи Александр Соколов уделяет курсу на импортозамещение особое внимание, общается с сотрудниками региональных промышленных предприятий, выявляет и помогает решать существующие проблемы.

Врио поддерживает новые проекты по развитию региональных производств. Он посетил биомедицинский комплекс «Нанолек», который взял курс на импортозамещение еще в 2015 году. В ходе визита Соколову представили проект «Биополис», который может стать первой в стране особой экономической зоной мирового уровня в сфере биофармацевтики и иммунобиологии. На ПМЭФ-2022 в Санкт-Петербурге Соколов сообщил, что «Нанолек» планирует инвестировать в кировский «Биополис» 5 миллиардов рублей. Минпромторг региона готовит заявку на создание ОЭЗ в Минэкономразвития РФ.

«Соколов отличается от своего предшественника как минимум более высокой активностью и погружением во все сферы региональной жизни. Врио ввел “ручной режим управления” и хочет разобраться со всеми вопросами лично. Особое внимание Александр Соколов уделяет социальной политике и городским проблемам. Но он также собирается ехать и в районы, уже выложен график первых выездов. Импонирует и правильная позиция врио в вопросе кадров. У него есть желание присмотреться к специалистам, дать шанс региональному кабмину. Потенциал стать крепким губернатором у Соколова есть, как минимум так кажется на старте его входа в регион», — считает Роман Данилин, генеральный директор холдинга СМИ «ИНМЕДИА»:

.

Как отметила Мария Бутина, депутат новой волны, член комитета Госдумы по международным делам, Александр Соколов очень активно включился в работу. «Мы видим в соцсетях буквально в режиме онлайн, как он вникает в региональные процессы. Все это подает большие надежды и управленческому корпусу, и бизнесу, и научному сообществу Кировской области. Недавно мы вместе с руководителем Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антоном Ищенко встретились с Александром Соколовым. Определили приоритетные для региона направления, один из которых — развитие молодежной политики. Считаю, что новый врио — большой специалист в этом, и у Кировской области есть потенциал, если вдохнуть в нее новые молодежные инициативы и обратить особое внимание на подготовку молодых кадров», — добавила она.