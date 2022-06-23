Обновленный «Титаник» вернется в кинотеатры

В 2023 году фильм Джеймса Кэмерона «Титаник» вернется в кинотеатры в обновленной версии

Обновленный фильм режиссера Джеймса Кэмерона «Титаник» вернется в кинотеатры в 2023 году ко Дню святого Валентина. Об этом сообщает Deadline.

Картина выйдет в повторный прокат в обновленной версии в формате 3D 4K HDR. Впервые «Титаник» был показан в 3D в 2012 году.

Новости об этом последовали после того, как во время апрельского мероприятия CinemaCon представители Disney объявили, что «Аватар» Кэмерона получит обновленную версию в сентябре. Это произойдет перед релизом сиквела «Аватар: Путь воды».

Вышедший в 1997 году «Титаник» с актерами Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в главных ролях заслужил 11 премий «Оскар», включая награды за лучший фильм года и лучшую режиссуру, и был выдвинут как номинант еще в трех категориях. Кроме того, лента заработала четыре премии «Золотой глобус» и пять «Грэмми». «Титаник» долгое время был самым кассовым фильмом в истории кино. В 2009 году этого звания добилась другая лента Кэмерона «Аватар».