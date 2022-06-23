В Нижнем Новгороде откроется вейк-парк

Вейк-парк откроется в Нижнем Новгороде 23 июня, он будет работать в тестовом режиме

В Нижнем Новгороде с 23 июня откроется вейк-парк, первое время он будет работать в тестовом режиме. Как уточняет KP.RU, в настоящий момент некоторые объекты к использованию не готовы.

На территории парка, который располагается за физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОК) «Мещерский», желающие смогут покататься на вейкборде, сапах и водных лыжах. «Инфраструктура пока не достроена, поэтому мы подготовили временные раздевалки. Катать можно будет как со своей экипировкой, так и арендовать у нас», — рассказали представители парка.

По их словам, парк будет готов принимать гостей по будням с 12 до 20:00,а по выходным — с 9 до 21:00.

Отмечается, что новичков будут обучать на реверсивной установке. Стоимость стартового пакета составит две тысячи рублей, а после официального открытия парка — 2,5 тысячи рублей. Сотрудники парка отметили, что вейкборд при первом катании удается освоить 99 процентам новичков.

Ранее сообщалось, что в центре Нальчика появится новый парк, открытие которого приурочат к 100-летию Кабардино-Балкарии.