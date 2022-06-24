В США опровергли желание создать новое НАТО в Азии

В Белом доме заявили о нежелании США создавать новое НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Вашингтон не намерен создавать новую версию НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, хотя и зовет союзников из региона присоединиться к предстоящему саммиту альянса в Мадриде. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, цитату приводит ТАСС.

«Здесь речь идет не об "облегченной" азиатской версии НАТО. НАТО — это трансатлантический оборонный альянс», — подчеркнул Кирби, опровергнув соответствующее предположение журналистов. Так Кирби ответил на вопрос о причинах, по которым Южную Корею пригласили на саммит альянса.

Представитель Белого дома также рассказал о нежелании Вашингтона допустить подобную украинской эскалацию в Азии. По его мнению, «такие же посягательства на территориальную целостность и суверенитет, какие мы наблюдаем в Европе», могут произойти в Индо-Тихоокеанским регионе.

В последнее время американские власти высказывают опасения в связи с заявлениями китайских властей относительно Тайваня. Кроме того, Вашингтон не раз критиковал ядерные испытания, проводимые Северной Кореей.