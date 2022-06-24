Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Французского миллионера нашли мертвым у отеля в Париже

AFP: французского миллионера Эймера обнаружили мертвым перед отелем в Париже

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Французского предпринимателя и миллионера Стефана Эймера, главу крупнейшей сети медицинских лабораторий Biogroup в стране, нашли мертвым перед отелем Royal Monceau в Париже, пишет РИА Новости со ссылкой на данные AFP. Предполагается, что он совершил самоубийство.

По данным издания Midi Libre, на такую версию указывает предсмертная записка, оставленная мужчиной в отеле. Прокуратура Парижа уже начала расследование по факту обнаружения его тела, чтобы точно установить обстоятельства смерти миллионера.

Мужчина умер в возрасте 52 лет. Компания Biogroup уже выразила свои соболезнования его семье в официальном заявлении в Twitter.

В 2021 году Эймер попал на 167-е место в списке самых богатых людей Франции. Его состояние оценивается в 600 миллионов евро.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В России ответили на планы Германии национализировать часть «Северного потока-2»
В России объяснили название самолета Checkmate
Покойный Жириновский появился онлайн в соцсети
Появились кадры спасения одного из унесенных в море россиян в Сочи
Глава МИД Германии заявила об использовании Россией голода как оружия
В Молдавии объяснили запрет на трансляцию российских передач
Россиянам дали совет по защите от солнца
Гидрометцентр опубликовал экстренное предупреждение о сильной жаре в Москве
Девять европейских стран отказались выдать России преступников
Российские банки начали отказывать в открытии вкладов в евро и долларах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.