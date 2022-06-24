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Крупнейший производитель алмазов в мире столкнулся с угрозой дефолта

Компания «Алроса» сообщила о невозможности выплатить купон по еврооблигациям из-за санкций

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российская компания «Алроса», крупнейший производитель алмазов в мире, не сможет провести выплаты купонов по еврооблигациям с погашением в 2027 году в силу «не зависящих от компании обстоятельств», следует из сообщения на сайте предприятия.

Выплата очередного купона должна состояться 25 июня, речь идет о бондах, выпущенных дочерней Alrosa Finance S.A., однако провести расчеты мешают ограничения, введенные США и Канадой в отношении самой «Алросы». В апреле она столкнулась, помимо прочего, с блокирующими санкциям Вашингтона. Сложившаяся ситуация технически может грозить компании дефолтом.

«Поскольку Эмитент является дочерним обществом Компании, указанные санкционные ограничения оказывают влияние на деятельность Эмитента в соответствии с санкционным законодательством США и Великобритании», — уточняется в публикации.

При этом компания подчеркивает, что признает свои обязательства в полном объеме и собирается исполнить их после того, как регуляторные ограничения будут сняты. Там также указали, что сохраняют полную финансовую устойчивость и располагают необходимыми средствами для обслуживания обязательств.

В апреле «Алроса» уже признала невозможность выплаты в срок купона по долларовым еврооблигациям с погашением в 2024 году, также в силу санкций.

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Платон Щукин
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