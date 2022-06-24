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Стало известно количество переданных США Украине гаубиц и снарядов

WP: США передали Украине 126 гаубиц и 260 тысяч соответствующих снарядов

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Администрация президента США Джо Байдена передала Украине 126 155-миллиметровых гаубиц и 260 тысяч соответствующих артиллерийских снарядов. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на украинских должностных лиц.

Отмечается, что количество переданных Киеву американской стороной боеприпасов соответствует числу снарядов, которые Россия тратит примерно за пять дней.

При этом бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес в интервью изданию выразил оптимизм в отношении того, что на Украину начинают поступать новые американские и европейские артиллерийские системы вместе с боеприпасами, необходимыми для их эксплуатации. По его словам, насколько они повлияют на боевые действия, станет ясно в ближайшие три-четыре недели.

Гаубицы калибром 105 и 155 миллиметров используются странами НАТО и США. Также на Украине была изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артустановка «Богдана» под указанный калибр. Отмечается, что страны Запада поставили Украине большое количество подобных снарядов, однако ограниченное количество систем для их стрельбы. В связи с этим в Киеве заявляют о нехватке средств для полной замены старого оборудования советских времен вооружением стандарта НАТО.

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Варвара Кошечкина
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