ФСБ задержала полицейского и сотрудника колонии за браконьерство

Под Астраханью пограничники задержали полицейского и сотрудника ИК-6 за браконьерство

В Астраханской области сотрудники погрануправления ФСБ задержали полицейского и работника исправительной колонии №6 (ИК-6) по подозрению в браконьерстве. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

По версии следствия, 6 апреля 2022 года подозреваемые приехали на берег ерика Перемаровский и без официального разрешения установили «на миграционном пути к местам нереста рыб семейства окуневых и карповых» сеть длиной более 14 метров. Таким образом, им удалось незаконно поймать 26 судаков и одного сазана.

Подозреваемых задержали спустя 20 дней, в отношении них возбудили дело по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»). По данным следствия, ущерб от их действий составил более 86 тысяч рублей.

В управлении МВД России по Астраханской области по данному факту проводится служебная проверка. Отмечается, что страж порядка ловил рыбу в нерабочее время. В управлении подчеркнули, что в случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.